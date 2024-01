Ludger Brümmer - der für Rechner komponiert

Das Karlsruher Musikleben macht in der jüngsten Vergangenheit vor allem mit elektronisch-experimenteller Musik von sich reden. Das Institut für Musik und Akustik am Zentrum für Kunst und Medientechnologie besteht von Beginn an. Institutsleiter ist der Komponist Ludger Brümmer. Er schreibt Musik für den Rechner – Musik, die den Regeln und Formeln von Algorithmen gehorcht.

Ludger Brümmer; Foto: Uli Deck

Kompositionen für den Rechner?

Surren, knistern, piepen und manchmal auch die Ahnung von Tönen einer Melodie: Musik aus Bits und Bytes für den Computer. Ludger Brümmer hat sie geschrieben – in Karlsruhe. Hier ist die Wirkungsstätte des Komponisten für neue, elektronisch-experimentelle Musik. Seit den 1960er Jahren hat Deutschland eine international bedeutsame Szene. Lange Zeit waren die Studios nur mit Analog-Technik ausgestattet gewesen: Musiziert wurde mit Tonbandmaschinen, mit Sinus-Generatoren und allem, was elektronisch Klänge erzeugt.

Der Wechsel zum Digitalen vollzog sich 1989: In Karlsruhe wurde das Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM) gegründet und das Institut für Musik und Akustik eröffnet. Hier wurde die Digitalisierung der Musik von Beginn an wissenschaftlich beschrieben und erforscht, aber auch künstlerisch praktiziert. Je nach laufenden Projekten beschäftigt das Institut heute etwa zehn bis elf Mitarbeiter. Ludger Brümmer trat am 1. April 2003 seine Stelle als Institutsleiter an.

Ich kannte das ZKM seit 1993 und habe es unglaublich geschätzt; ich habe es immer genossen, hier zu arbeiten. Auch das Treffen mit anderen Künstlern. Es war eine Freiheit von Zwängen. Man konnte sich künstlerisch konzentrieren. [Das ZKM] war für mich [immer] die Institution in Deutschland, die die elektronische Musik weiterführt. Ludger Brümmer

Der Klangdom: Instrument mit 47 Lautsprechern

In den ersten Jahren nach dem Millennium entwickelte man am ZKM den so genannten Klangdom, eine Rundumbeschallung des Publikums. Davon hatten der Komponist Karlheinz Stockhausen und andere Pioniere der experimentellen Musik immer geträumt.

Der Klangdom ist fast ein Instrument: Es besteht aus einer beliebigen Anzahl von Lautsprechern, die zeltartig über den Zuhörern ausgebreitet wird. Und wir haben eine Software dazu entwickelt, die kontrolliert und steuert, wie Klänge sich in diesem Klangdom bewegen können. Ludger Brümmer

Im ZKM steht heute dauerhaft ein Klangdom mit 47 Lautsprechern. Damit ist Karlsruhe für die Szene weltweit ein wichtiger Standort. Circa 70 Konzerte pro Jahr finden hier statt. Ludger Brümmer kuratiert die Veranstaltungen. Er wählt aus, welche Werke passen und welche Musiker eingeladen werden, die dann auch hier komponieren. So wird Karlsruhe mit dem Klangdom auch zum Standort für den Erfahrungsaustausch.

Brümmers Werk "Spin" lässt sich hören – und sehen

Ludger Brümmers Komposition "Spin" zum Beispiel, auf Deutsch "die Drehung", ist ein typisches Karlsruher Werk, komponiert in Zusammenarbeit mit dem Institut für Bildmedien am ZKM. Ludger Brümmer lässt via Algorithmus Klänge errechnen. Das Gleiche machen die Kollegen am Nachbarinstitut mit Bild-Dateien. So gibt es von dem Stück "Spin" auch eine visuelle Version zum Angucken. Läuft beides synchron ab, versucht das menschliche Gehirn, sich einen Reim auf die optischen und akustischen Ereignisse zu machen. Die natürlichen Verhältnisse aber gelten hier nicht. Je nach Algorithmus bedeutet große Bewegung im Bild nicht unbedingt große Dynamik im Ton. Ein Verwirrspiel für das Publikum.

Youtube-Video der visuellen Fassung von "Spin":





"Spin" ist im wörtlichen Sinn ein bisschen abgedreht. Da stellt sich schon auch die Frage, wen interessiert das und wer findet das schön?

Wir haben sicherlich auch überregionale Zuhörer, aber das Gros des Publikums, das zu uns kommt, ist ganz klar Karlsruher Publikum. Insofern sehe ich mich hier im ZKM auch ganz klar als Karlsruher Kurator oder Künstler. In der kompositorischen Arbeit ist es ein bisschen anders. Zwar sind die meisten meiner Werke hier in Karlsruhe entstanden. Wenn ich Aufführungen habe, bin ich aber auch viel unterwegs. In Karlsruhe finden nicht so viele Aufführungen statt, dafür aber regelmäßig. Ludger Brümmer

Ein Kassettenrekorder, ein Kfz-Mechaniker zum Vater, eine weitsichtige Klavierlehrerin

Ludger Brümmer verbindet elektronische Musik auch mit Gesang und Live-Performance. Das Musiktheater "Amazonas" von 2009 war in dieser Mixtur eines seiner bedeutendsten Werke. Thematisiert wurden der Klimawandel und die Rolle, die der Regenwald Südamerikas dabei spielt. Das groß angelegte Opus in drei Teilen war ein Höhepunkt in Brümmers künstlerischer Karriere. Angefangen hatte bei ihm als kleiner Junge alles mit einem Kassettenrekorder. Der Vater war Kfz-Mechaniker, der Junge lernte Klavier – irgendwie genau die richtige Mischung. Und dann hielt bei ihm am Gymnasium eines Tages der argentinisch-deutsche Komponist Mauricio Kagel einen Vortrag, der die so genannte Neue Musik in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts stark prägte.

Die Schule war für mich eine sehr wichtige Institution. Und danach habe ich auf Lehramt studiert, Musik und Kunst und Diplom-Pädagogik, und daraus entstand dann die Idee – meine Klavierlehrerin meinte: Ich bin da immer mit so Experimenten angekommen und konnte das technisch auch viel besser spielen als die Stücke, die ich eigentlich üben sollte. Und sie sagte, gehen Sie sich doch mal zur Musikhochschule und versuchen Sie da mal die Aufnahmeprüfung, und das hat dann zu meiner Verwunderung geklappt. Ludger Brümmer

Karlsruhe holt die experimentelle Computer-Musik aus dem Off

Im konventionellen Klassikgeschäft, in den Philharmonien oder Konzerthäusern, wird elektronisch-experimentelle Musik bis heute nur sehr selten aufgeführt. Das findet Ludger Brümmer schade. Zumal digitale Gebrauchsmusik in Pop, Rock oder Kinofilm heute allgegenwärtig ist. Die experimentellen Computer-Musiker dagegen erhalten immer weniger öffentliche Kompositions-Aufträge. Das Allermeiste, sagt Ludger Brümmer, spielt sich in der Off-Szene ab. Da ist es gut, wenn zumindest einige der Musiker nach Karlsruhe eingeladen werden.