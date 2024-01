per Mail teilen

Gesine Heinrich ist studierte Philosophin, Musikerin und Schauspielerin und arbeitet seit 1999 für SWR2.

Als Autorin, Moderatorin und Sprecherin ist sie in verschiedenen Redaktionen tätig. Aktuell für die SWR2 Musikpassagen und die SWR2 Musikstunde.

Als Sängerin, Pianistin und Komponistin begeistert sie mit ihren Liedern in fünf Sprachen ein internationales Publikum von Freiburg bis New York.