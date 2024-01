Internationale Gesellschaft für Neue Musik (IGNM)

Auch International Society for Contemporary Music (ISCM) und Société Internationale pour la Musique Contemporaine (SIMC). Am 11. August 1922 in Salzburg gegründet, veranstaltet die IGNM seither nahezu alljährlich ein sogenanntes Weltmusikfest (World New Music Days) mit Aufführungen zeitgenössischer Musik, das in einer ihrer derzeit gut fünfzig nationalen Mitgliedssektionen stattfindet. Die Deutsche Sektion der IGNM nennt sich auch Gesellschaft für Neue Musik (GNM), die aus regionalen und lokalen GNM-Gruppierungen, verschiedenen Institutionen des Musiklebens und Einzelmitgliedern besteht. Ziel der Gesellschaft, eines eingetragenen Vereins (e.V.), ist die Förderung der zeitgenössischen Musik.