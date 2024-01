Florian Rudolph

Das bin ich: geboren 1967 im schönen (jawoll) Hannover als Kind eines Eichsfelders und einer Sächsin. Erste journalistische Gehversuche mit einer Schülerzeitung, die zwei Mal vom Direx indiziert wurde (was uns damals wie der Pulitzer-Preis erschien). Studium Anglistik/Germanistik in Hannover. Ab 1992 erst Verkehrsassi, dann Rasender Reporter und schließlich Newsanchor beim niedersächsischen Privatfunk. Über den NDR in Hamburg bin ich schließlich 2002 in Baden-Baden gelandet und hier inzwischen fest verwurzelt. Je nach Dienst zu hören in den Aktuell-Sendungen Morgens, Mittags und Abends. Leidenschaften: Sport, Reisen und guter Wein, vorzugsweise (Pardon) aus Spanien.