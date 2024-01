Ellinor Krogmann

Das Radio lief eigentlich immer in unserer WG-Küche in Berlin. Und so begriff ich während meines Germanistikstudiums in der geteilten Stadt, dass Literatur im Hörfunk eine ganz besondere Wirkung entfalten kann – dieser geheimnisvolle Sog der Stimmen! Es war also naheliegend, mal in einer Radioanstalt anzufragen: mein erstes Praktikum absolvierte ich in Karlsruhe, danach ging’s in die Zentrale nach Stuttgart und dort ins Volontariat. So wurde ich aus Liebe zur Literatur Radio-Journalistin und entdeckte Interview und Reportage, Feature und O-Ton-Collage.

Zur Zeit arbeite ich als Redakteurin und Moderatorin für SWR2 Tandem.