Tatjana Wagner

Ein paar Zeilen fürs Internet - fast 30 Jahre Berufsleben auf die Kurze, Schnelle. Okay! Da ist das Abitur in Trier 1974. Beim Start in die Welt steht der Wunschberuf schon lange fest: Journalistin. Denn was ist spannender als die Geschichten, die die Menschen zu erzählen haben?

Zunächst jedoch Studienjahre in Marburg (Vergleichende Literaturwissenschaft, Amerikanistik), dann jähe Besinnung auf die Praxis. Also zurück zur heimischen Zeitung, dem Trierischen Volksfreund. Dort Volontariat. Anschließend einige Jahre bei der Koblenzer Rhein-Zeitung als Lokalredakteurin – mit einem Faible für Kultur-Themen.

1983 Medienwechsel: aus der Frau von der Zeitung wird eine Hörfunk-Journalistin. Beim damaligen SWF in Mainz dann endgültig Spezialisierung auf Kulturberichterstattung: Als Reporterin, Moderatorin und Redakteurin. Aus familiären Gründen Aufgabe der festen Stelle und wieder Arbeit als freiberufliche Journalistin und Feature-Autorin. Immer noch. Und immer noch gerne.