wurde in Budapest geboren. Er studierte Klavier bei Lászó Gyimesi und Komposition bei Detlev Müller-Siemens in Basel, und später in der Kompositionsklasse von Wolfgang Rihm sowie Musiktheorie bei Michael Reudenbach und elektroakustische Komposition bei Thomas A. Troge an der Musikhochschule Karlsruhe. In den neunziger Jahren errang Márton Illés zahlreiche Preise in verschiedenen nationalen und internationalen Klavierwettbewerben und war als Solist, Kammermusiker und Orchesterpianist tätig.

Márton Illés realisierte in den vergangenen Jahren eine Reihe von Auftragskompositionen namhafter Musikfestivals und Institutionen zB.: „Klangspuren“-Festival Österreich, Rundfunk Orchester und Chöre GmbH Berlin, Festival „Heidelberger Frühling“, Thüringer Symphoniker, Ungarischer Rundfunk, SWR, WDR, Stiftung Schloss Neuhardenberg, Kasseler Musiktage, Haydn Festival Eisenstadt, Münchener Biennale.

Seine Werke werden regelmäßig in renommierten Festivals, Konzertreihen und Sälen aufgeführt wie z. B. Festival Europäischer Musikmonat Basel, Spoleto Festival in Italien, Eclat-Festival Stuttgart, Wittener Tage für neue Kammermusik, Festival Hommage à Bartók in Budapest, Freie Akademie der Künste in Hamburg, Berliner Philharmonie, Kairoer Oper, Liederhalle Stuttgart, Alte Oper Frankfurt, von namhaften Ensembles wie z.B.: Kammerensemble des Deutschen- und des Rundfunk Symphonieorchesters Berlin, Ensemble Modern, Keller-, Minguet- und Athena Quartett, Haydn Trio, Componensemble Budapest, Münchener Kammerorchester.

Er ist selbst aktiver Interpret seiner Werke. 2006 gründete er ein Kammerensemble welches er als Dirigent und Pianist leitet und das mit dem Titel "Scene Polidimensionali" seine Werke in Form eines durchkomponierten Kammermusikabendes regelmässig zur Aufführung bringt. Márton Illés erhielt 2005 den „Christoph und Stephan Kaske Kompositionspreis“ in München. Er lehrt seit 2005 Musiktheorie an der Staatlichen Hochschule für Musik Karlsruhe.