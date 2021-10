per Mail teilen

Sylvia Roth SWR SWR - Sylvia Roth

Am Anfang war – die Blockflöte: Im wehrlosen Alter von sechs Jahren verdonnerte sie mich zu einer sogenannten „musikalischen Früherziehung“. Ein Zeit lang ließ ich das folgsam über mich ergehen, dann holte ich zum Gegenschlag aus: Indem ich der Oboe den Vorzug gab, schoss ich die Blockflöte ins Aus.

Noch während meines Studiums der Musikwissenschaft in Freiburg, Wien und Köln infizierte ich mich mit dem Theatervirus: Magische 13 Jahre lang arbeitete ich als Dramaturgin an verschiedenen Opernhäusern. Dann zeigte mir ein Kulturstipendium in Lissabon, dass es auch jenseits der Probebühne aufregende Projekte gibt – seither bin ich als Autorin und Moderatorin für die Kulturwellen von NDR, SWR und WDR tätig.

Ich liebe Musik ohne Käfig, die Begegnung heterogener Epochen und Stile. Auf der Straße liegen nicht weniger Ideen als im CD-Regal, entscheidend sind die offenen Ohren. John Cages Credo ist deshalb auch meins: „Beim Musikhören fällt die Trennung zwischen Mensch und Welt.“

Für SWR2 moderiere ich die Musikstunde, Zur Person und Treffpunkt Klassik Extra.