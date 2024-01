Richard Ayres

wurde 1965 in Cornwall, Großbritannien, geboren. 1986 besuchte er Morton Feldmans Kompositionsklasse bei den Ferienkursen in Darmstadt und Dartington und studierte Komposition, Elektronische Musik und Posaune am Huddersfield Polytechnic, wo er seine Studien 1989 mit Auszeichnung abschloss. Für ein Aufbaustudium im Fach Komposition bei Louis Andriessen am Koninklijk Conservatorium zog er nach Den Haag und beschloss, sich dauerhaft in Holland niederzulassen. Ayres’ Musik wird international aufgeführt, u.a. von folgenden Ensembles und Orchestern: London Sinfonietta, ASKO Ensemble, Ensemble musikFabrik, Alarm Will Sound, BBC Scottish Symphony Orchestra, City of Birmingham Symphony Orchestra, HR Radiosinfonieorchester Frankfurt, SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg. Zu den Förderern seiner Kompositionen zählen die Dirigenten Ilan Volkov und Roland Kluttig, die Sopranistin Barbara Hannigan und der Trompeter Marco Blaauw. Große Erfolge hatten Ayres’ Musiktheaterwerke: The Cricket Recovers basiert auf einer Kindergeschichte von Toon Tellegen und wurde 2005 von der Aldeburgh Almeida Opera in Auftrag gegeben und uraufgeführt; weitere Produktionen fanden bei den Bregenzer Festspielen, an der Staatsoper Stuttgart sowie beim Holland Festival statt. Seine zweite Oper Peter Pan wurde von der Komischen Oper Berlin und der Staatsoper Stuttgart in Auftrag gegeben und hatte 2013 in Stuttgart Premiere.