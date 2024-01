geboren 1965 in San Diego (Kalifornien), studierte zunächst Mathematik und Physik und anschließend Komposition und Klavier an der Arizona State University. Nach dem Abschluss seines Musikstudiums kam er 1989 nach Deutschland, um in Tübigen Musikwissenschaften zu studieren. 1993 nahm er ein Engagement als musikalischer Assistent des Schauspiels am Staatstheater Stuttgart an und komponierte zahlreiche Bühnenmusiken für das deutsche Schauspiel- und Tanztheater, u.a. aufgeführt durch das Ensemble Modern, das Ensemble Aventure, die Musikfabrik NRW und das Raschér Saxophone Quartett. Jay Schwartz lebt heute in Köln.