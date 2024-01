Hans Werner Henze

wurde 1926 in Gütersloh geboren. Er begann seine musikalische Ausbildung an der Staatsmusikschule Braunschweig. 1946 begann Henze ein Studium bei Wolfgang Fortner in Heidelberg. Unglücklich über die mangelnde Aufarbeitung des Dritten Reichs in der Nachkriegsrepublik und den ästhetischen Dogmatismus in der neuen Musik verließ Henze 1953 seine Heimat und ließ sich in Italien nieder. In Köln hatte Henze von 1980 bis 1991 eine Professur an der Staatlichen Hochschule für Musik inne. 1976 gründete Henze das Cantiere Internazionale d'Arte in Montepulciano. Im Jahr 1988 rief er die Münchener Biennale ins Leben, die er bis 1996 leitete. 2012 verstarb Henze in Berlin.