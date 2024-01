per Mail teilen

Thomas Rübenacker wurde 1952 in Karlsruhe geboren und studierte Violoncello bei Martin Ostertag.

Seiner Liebe zum Film gab er schon mit fünfzehn Jahren Ausdruck, indem er Filmkritiken für die Badischen Neuesten Nachrichten schrieb. Wenig später schloss sich dann auch die Musik an, über die er sich in verschiedenster Form und verschiedensten Medien äußerte: mit zahlreichen Beiträgen für diverse Zeitschriften, als Oberspielleiter am Musiktheater im Revier, als Moderator, Autor und Regisseur.



Daneben verfasste Thomas Rübenacker über vierzig Hörspiele, drei Theaterstücke, ein Kinderbuch, einen Roman und eine Vorabendserie fürs Fernsehen.