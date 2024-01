Orientierung durch Diskussion

Die einen haben es sich angewöhnt, die Hausarbeit am späten Nachmittag zu erledigen, um sich dabei auf „SWR2 Forum“ zu konzentrieren, andere sind bemüht, die Heimfahrt vom Arbeitsplatz spätestens um 17.05 Uhr zu beginnen, weil sie dann die tägliche Debatte im Kulturprogramm verfolgen können – wer die Hörerpost der Redaktion sichtet, erfährt einiges über die Lebensgewohnheiten des Forum-Auditoriums. „Ich war bereits zuhause angelangt und habe das Ende der Sendung in der Garage gehört, um nichts zu verpassen“, ließ ein begeisterter Hörer die Redaktion wissen, und höchstes Lob erreichte die Moderatoren um Redaktionsleiterin Ursula Nusser unlängst selbst von kritischen Medienjournalisten, die „SWR2 Forum“ zur „mit Abstand besten Talksendung im deutschen Rundfunk“ kürten – gerade rechtzeitig zum 30. Geburtstag der ebenso streitbaren wie angesehenen Reihe, in der von Egon Bahr bis Martin Walser, von Barbara Sichtermann bis zu Eleonore Büning all jene zu Wort kamen und kommen, die in Politik und Kultur etwas zu sagen haben.

Dieser Erfolg stand nicht von vornherein fest. Bernhard Rübenach, dazumal Hauptabteilungsleiter Kultur beim SWF, hatte – nach einem Vorbild im österreichischen Rundfunk – diesen Diskussionsplatz nach einer Programmreform durchgesetzt, am 1. Oktober 1984 ging „Forum im Zweiten“ auf Sendung. Bereits nach einem Jahr übergab der erste Redaktionsleiter Klaus Figge die nunmehr etablierte Reihe in wesentlich jüngere Hände: Reinhard Hübsch (damals 32) und Stefan Krass (34) koordinierten nun die Debattenreihe, die in den 80er Jahren in festen Rhythmen der Kultur- und der Wissenschafts-, der Kirchen- und der Musik-Redaktion offenstand sowie den Landeskulturredaktionen. Damals standen täglich 55 Minuten zur Verfügung, wobei die Gespräche regelmäßig durch Zwischenmusiken unterbrochen werden mussten. Fast eine Stunde Wort am Stück, das sei dem Publikum am späten Nachmittag nicht zumutbar, mutmaßte die Programmleitung, Gleichwohl: Nachdem eben jenes Publikum sich heftig gegen die als unsinnig empfundene Magazinisierung gewendet hatte, konnten die beiden Redakteure durchsetzen, dass die musikalischen Zäsuren schließlich entfielen.

1998 – Krass und Hübsch hatten mittlerweile andere Programmaufgaben übernommen – löste Ursula Nusser das Duo ab; die bisherige Quotierung auf mehrere Redaktionen entfiel, im Kampf um den mittlerweile begehrten Sendeplatz sollte nicht eine rigide Ressort-Zuteilung, sondern Aktualität zum entscheidenden Kriterium im Redaktionsalltag werden. Nusser, die bis dahin mit Gesprächssendungen in SWF1 erfolgreich war, erweiterte das Spektrum der Reihe nun um Themen der nationalen und internationalen Politik; da die Probleme immer komplexer, die Nachrichten immer kurzatmiger werden, so Nusser, müsse die anspruchsvolle Erläuterung der Hintergründe, die Vielfalt der Stimmen zu diesen Themenkomplexen im Programm stärker zu Wort kommen. Auf der anderen Seite bietet das „SWR2 Forum“ unter der Ägide von Ursula Nusser und ihrem Stellvertreter Matthias Heger stärker als zuvor Platz für intellektuelle Flaneure, die mal beredt über das Schweigen, mal tiefgründig über „das Fenster als Scharnier zur Wirklichkeit“, dann über „das Warten als sinnvolle Form der Erfahrung“ sinnieren – immer so, dass Kritiker, Hörer und Gäste der Sendung den intellektuellen Ertrag als „großartig“ loben, als „zweifellos wichtig und interessant“.