Ulrike Draesner

Schriftstellerin, Berlin

Hohes Lob, großen Dank! Was habe ich dank des SWR2 Forums nicht alles gelernt, was nicht alles auf streitbare, spannende Weise gehört und erfahren, miterlebt und genossen. Entführungen waren das und Abenteuerreisen in geistige Welten, unterhaltend und emotional, geistesblitzend, ernsthaft. Gäbe es das SWR2 Forum nicht, es gehörte erfunden: als Format, in dem das gesprochene Wort dank kluger Fragen als Instrument des Denkens und Mitfühlens, des Suchens und gemeinsamen Entdeckens leuchtet.