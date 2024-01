Prof. Dr. em. Peter Steinbach

Historiker, Universität Mannheim

Vor einigen Wochen platzte einem Bundestagspräsidenten buchstäblich der Kragen. Er hielt Talkshows, von manchen Publizisten zum Parlamentsersatz erhöht, für ein politisches Übel. Er kannte Forum nicht, die fünfmal wöchentlich ausgestrahlte Diskussionssendung des SWR. Auch Friedrich Dieckmann, der Berliner Publizist, hätte anders geurteilt, wenn er sich vom Fernsehen gelöst hätte. Er charakterisierte sehr früh die ersten Talkshows des Fernsehens ebenso bissig wie treffend als „Geredezeig“ und sprach von „Talgschau“. In der Tat verriet neulich die Namenseinblendung zu einem der regelmäßiger „Talker“, er sei „Talkshow-Dauergast“ in Sendungen, die vor allem Stimmungen aufgreifen, sie spiegeln, zuweilen verstärken, selten korrigieren. Deshalb gibt es „Szenenablaus“.

Ganz anders hält es die Sendung, die seit nun schon drei Jahrzehnten zuverlässig montags bis freitags 17.05 durch Debatten Klarheit schafft, aber es gibt keine Gäste, die auf ein Signal hin Beifall spenden, weil sie sich in ihrer Meinung bestätigt fühlen. Im „SWR Forum“ ist Widerspruch ebenso vorgesehen wie die Irritation der Zuhörer. Sentiments sollen nicht bedient, Vorurteile nicht bestärkt werden. Die Teilnehmer sollen ins Gespräch kommen, sollen sich austauschen, wie auf einem öffentlichen Forum. So sollen öffentliche Auseinandersetzungen beeinflusst werden. Hingegen ist nicht das Ziel, Meinungen mit der Ausgewogenheit eines Rundfunkrates wiederzugeben. Kontroversen sind aufzugreifen, Nachdenklichkeit ist zu erzeugen, Widerspruch soll verunsichern, Fragen aufwerfen, Fragwürdigkeit begründen, uns so gerade durch den Disput zur Urteilsbildung beitragen.

„Demokratie, dein Mund ist das Radio!“ – so hatte Alfred Döblin in einer der ersten Sendungen verkündet, die nach dem Untergang des NS-Staates aus Baden-Baden kamen. Sendungen wir „Forum“ haben dieses Versprechen gehalten. Die Programmgeschichte der vergangenen dreißig Jahre würde beweisen, wie grundsätzlich und wichtig, wie aktuell und niemals nur tagesaktuell das Forum war.

Ich bin immer wieder erstaunt, wie tagtäglich neue Sendungen gemacht, wie Themen gefunden, Diskutanten zusammengeführt, Moderatoren zu Stellungnahmen veranlasst werden. Forum will kein Parlamentsersatz sein, es will nicht manipulieren, sondern aufklärend, abwägend, welterschließend und pluralistisch wirken. Zur Meinung gehört die Gemeinmeinung, zur These die Gegenthese, zur Behauptung der Widerspruch.

Dank „Forum“ ist es klar, weshalb der Hörfunk das schnellste, das wichtigste Medium geblieben ist. Vor Jahrzehnten totgesagt, zumindest dem neuen Leitmedium Fernsehen nachgeordnet, hat es sich behauptet – nicht nur, weil man beim Autofahren nicht Fernsehen sollte, sondern weil es im Hörfunk diskursiver, widersprüchlicher, diskussions- und meinungsfreudiger als in den meisten anderen Massenmedien zugeht. Das kleine Team, dem wir „Forum“ verdanken, jagt nicht der Zeit nach, spiegelt nicht genügsam und selbstsicher den Zeitgeist, sondern macht den sozialen, kulturellen und politischen Wandel im Zeitablauf spürbar. Pluralismus wird exerziert, Perspektiven werden erschlossen, Weltsicht und Weltverständnis beeinflusst. „SWR Forum“ lebt vor, was in Sonntagsreden oft beschworen wird: Dass das Größte an der Menschheit ihre Vielfalt ist.