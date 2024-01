Prof. Dr. em. Karl-Josef Kuschel

katholischer Theologe, Universität Tübingen

Was ich an SWR2 Forum schätze? In einer Zeit, wo Medien in der Regel Informationen zu "Häppchen" zerhacken müssen, leistet der SWR mit seinem 2. Radioprogramm und dem Format "Forum" seit Jahren unzeitgemäßen Widerstand. 45 Minuten Zeit für ein Thema mit drei kompetenten Partnerinnen und Partnern: eigentlich undenkbar heutzutage. SWR 2 Forum schert das nicht und behauptet sich, ja wagt sogar etwas zweites Unzeitgemäßes: Man überschreitet konsequent Grenzen und verwischt dabei die unhinterfragten Linien zwischen Politik, Kultur, Religion und Gesellschaft. Aber all das „Unzeitgemässe" ist genau das, was unsere Zeit dringend nötig hat. Da ich selber die sachlich kompetente, auf den Austausch der Argumente konzentrierte Info-Sendung im Radio liebe, wirke ich bei SWR2 Forum mit, sooft ich gefragt werde und höre oft genug auch dann zu, wenn ich nicht gefragt bin, aber Fragen habe. Glückwunsch an die Redaktion: Widerstehen Sie auch weiterhin allem Häppchen-Journalismus und bleiben Sie bei dieser Sache.