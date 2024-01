Barbara Sichtermann

Publizistin und Schriftstellerin

Dass es die Sendung "Forum" beim SWR immer noch gibt, ist für sich schon ein Verdienst. Denn nichts fürchtet der in seinen Gewohnheiten behaglich eingerichtete Hörer mehr als die so genannte Programmreform, die seine Lieblingssendungen abschafft unter dem Vorwand, die seien irgendwie zu elitär.

Aber die gelegentliche Radiomacherin, die das Glück hat, auch mal in das "Forum" eingeladen zu werden, um mit anderen über die Fragen der Zeit zu diskutieren, die ist womöglich noch dankbarer. Denn sie ist sehr stolz auf die Gelegenheit, hier vorzutragen, was sie schon immer mal sagen wollte, bisher aber nicht auf den Punkt zu bringen wagte. Im „Forum" bleibt ihr keine Wahl. Routine-Sprüche, neckische kleine Bla-Blas - das funktioniert da nicht. Die Moderatoren schieben einem das Wort hin wie eine Sprungschanze, auf die man sich nun trauen muss. Mal geht es gut und man staunt über sich selbst, wie prägnant man doch sein kann. Dann wieder stürzt man ab - aber dafür ist der Moderator da, der äußerst geschickt die Ratlosigkeit, in der sein Gast sich verfangen hat, in eine neue Frage ummodelt. Wenn du zum "Forum" gehst, hast du immer ein bisschen Herzklopfen. Das gehört dazu, denn mit eingeweckten Gedanken, die immer passen, kommst du bei diesen Debatten nicht durch.