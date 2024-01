Bettina Gaus

Publizistin und Journalistin, Die Tageszeitung (taz), Berlin

In kaum eine andere Sendung lasse ich mich so gerne einladen wie ins SWR2 Forum. Woran liegt das? Ich glaube an den Respekt der Redaktion. Nicht vor den Gästen - obwohl wir immer besonders freundlich umsorgt werden -, sondern vor dem Thema. Alle Moderatorinnen und Moderatoren setzen sich ernsthaft mit dem auseinander, worum es in der jeweiligen Sendung geht. Deshalb findet hier nicht Krawall statt, sondern eine umfassende, seriöse Auseinandersetzung mit dem Thema. Anders ausgedrückt: Das Forum ist ein Marktplatz der Demokratie, allerdings ohne billigen Jakob.