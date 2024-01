geboren 1974, studierte Komposition bei Nicolaus A. Huber und Ludger Brümmer an der Folkwang Hochschule in Essen. Zwischen 2000 und 2004 war er Gastkünstler am ZKM in Karlsruhe. Seit 2001 unterrichtet er Theorie und Komposition an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt, seit 2004 auch an der Phillipps-Universität Marburg. 2005 war er Mitinitiator der Plattform für aktuelle Musik stock11.de. Zusammen mit Mark Lorenz Kysela gründete Schüttler 2006 die Laptop-Formation taste, mit der er seither regelmäßig als Performer in Erscheinung tritt. Schüttlers Musik wurde von namhaften Interpreten und Ensembles realisiert. Für seine Arbeiten wurde Schüttler mehrfach mit international renommierten Preisen ausgezeichnet. Martin Schüttler lebt in Berlin.