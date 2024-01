Ein roter Klappstuhl für gute Geschichten

Die neue Lesungsreihe an außergewöhnlichen Orten



SWR2 hat eine neue Plattform für junge Literatur geschaffen: Ein roter Klappstuhl. Mehr ist nicht nötig, um eine gute Geschichte vorzulesen.

Das Konzept der Klappstuhllesungen ist so einfach wie handlich: Einmal im Monat steht irgendwo im Sendegebiet ein roter Klappstuhl. Auf ihm nimmt ein Schauspielschüler oder eine Schauspielschülerin Platz und liest eine Geschichte vor, die ein junger Autor oder eine junge Autorin geschrieben hat. Alle, die vorbeikommen, sind herzlich eingeladen zuzuhören.

Unser Klappstuhl kann zum Beispiel in einem Park stehen oder in einem Bus, im Zoo, im Bahnhof oder in der Agentur für Arbeit. Das kommt darauf an, was vorgelesen wird. Mit unseren Klappstuhllesungen bringen wir die Geschichten an Orte zurück, die sie inspiriert haben könnten.

Gleichzeitig machen wir einen Teil unserer Arbeit, die sonst im Studio stattfindet, öffentlich. Denn der Schauspieler ist nicht allein, wenn er auf seinem Klappstuhl sitzt und liest. Ein Regisseur ist dabei und ein Toningenieur, der die Lesung aufnimmt, die ein paar Tage später im Radio gehört werden kann.

Die Liste mit allen Titeln und Sendedaten können Sie hier herunterladen:

Die Klappstuhl-Chronologie: Download PDF