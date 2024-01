Playlist der Currentzis’ Midnight Lounge mit Brian Eno

Die Musik aus Teodor Currentzis' Radiosendung - ausgewählt von ihm und seinem Gast - sammeln wir fortlaufend in unserer Spotify-Playlist (sofern verfügbar). Start war am 16. Dezember 2018. Die neuen Titel werden zeitnah nach der jeweiligen Sendung ergänzt. Die Titel der Sendung mit Brian Eno vom 29.6.2019 finden Sie am Anfang der Liste.

Spotify-Playlist zur Midnight Lounge

Da nicht alle Titel der Sendung vom 29.6.2019 mit Brian Eno in der Spotify-Liste vorhanden sind, hier die vollständige Musikliste: Brian Eno – Neroli Brian Eno – Third Uncle Brian Eno – New Piece of Ambient Music (not yet edited) Brian Eno – The big ship Renè Halkett/David J - Nothing Dick and Deedee - The Mountain's HIGH Helmut Lachenmann – Das Mädchen mit den Schwefelhölzern, 10: Aus allen Fenstern Shostakovich - Piano trio no.2 - III. Largo (Borodin quartet) Lowly - Baglaens Rev. James Cleveland - Peace be still Stratos Payoumtzis - Sabah Manes Marlene Dietrich - Cherche la Rose Brian Eno – Needle in The Camel’s Eye Christophe - da da song Jojo Mayer / Brian Eno – Drum piece (not yet released) Clodagh Simonds and Fovea Hex - All Those Signs aus Salt Garden II Penthesilea (Teodor Currentzis’ St. Petersburg’ Noise/Industrial Group) – Song Marnie Weber - Seashell song