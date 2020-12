Ein Orchesterkonzert kann beides sein: Solo und Kollektiv. Der Solist reiht sich ins Kollektiv ein oder die Gemeinschaft tritt solistisch auf. Beide Aspekte realisieren sich im SWR JetztMusik-Konzert „Solo und Salto“.



Der solistische Auftritt in Márton Illés‘ Klavierkonzert wird zu einem Hochseilakt und einer pianistischen Tour de Force sondergleichen. Dagegen geht es in Jay Schwartz‘ neuem Orchesterstück um ein Klangbild in einem ausdifferenzierten Kollektiv.

Und Hans Werner Henzes allegorische Darstellung des Heliogabal, dem vielleicht extravagantesten aller römischen Kaiser, wird zum konzertierenden Auftritt der orchestralen Solisten, mit der das imperiale Kollektiv überwunden zu sein scheint. Die Solisten Séverine Ballon, Klara Tomljanovic und Martin Klett halten mit Violoncello, Gitarre und Klavier die solistische Balance im musikalisch virtuosen Salto – aber ohne mortale.

Die Artisten in der Zirkuskuppel

„Solo und Salto“ – so ist das SWR JetztMusik-Konzert am 8. Juni im Theaterhaus in Stuttgart überschrieben. Das hört sich nach zirzensischer Aktion an, nach Trapeznummer und ähnlichem. Aber man soll die „Artisten in der Zirkuskuppel“ nicht unterschätzen. Sie sind oft Künstler des Körpers. Und das kann gleichermaßen für die Musiker gelten. Denn Musik ist als gestaltete Form der Zeit doch auch eine körperliche Angelegenheit. Musik berührt beim Hören ja nun nicht nur unseren Geist, sondern auch unseren Körper. Und was die musikalische Ausführung betrifft: so manche kommt dem Hochleistungssport oder eben besser der artistischen Gestaltung nahe. Messungen haben das deutlich gezeigt. Also: der Zirkus ist im ästhetischen Sinne der Musik gar nicht so fern. Und da muss der Dirigent auf dem Orchesterpodium gar nichts mit dem Dompteur zu tun haben. Es sind ja keine wilden Tiere, die hier auftreten.

Humor, Thriller und Farben

Das Kammer- und Orchesterkonzert des SWR JetztMusik-Tages bietet ein äußerst abwechslungsreiches und auch kontrastreiches Programm. Es sind nicht nur unterschiedliche Handschriften, die sich in den Werken von Richard Ayres, Márton Illés, Vito Zuraj, Jay Schwartz und Hans Werner Henze entfalten, sie verlangen auch von den Musikern jeweils unterschiedliche Herangehensweisen. Richard Ayres neues Stück „No. 49 (context studies)“ ist wie so oft bei dem englischen Komponisten virtuos und spielerisch zugleich. Hinzu kommt etwas, womit sich die kontinentalen Komponisten der Neuen Musik oft schwertun: Humor. Und weil er britisch geprägt ist, bis zur erfrischenden Skurrilität. Wir werden das nach dem vielleicht doch noch vollzogenen Brexit vermissen.

Ein Klavierkonzert wie ein Gemälde

Márton Illés neues Solostück „Psychogramm IV“ signalisiert mit seinem Titel schon das Wechselspiel zwischen Geist und Körper. Das gilt nicht weniger für sein Klavierkonzert „Rajzok II“, zu Deutsch „Zeichnung“. Mit seiner atemberaubenden Schwierigkeit ist dieses Klavierkonzert Psychodrama und Thriller zugleich. Da geht es sowohl für den Solisten als auch das Orchester richtig zur Sache. Und die Zeichnung ist fast schon eine Untertreibung. Eigentlich ist es ein Gemälde. Und das trifft sicher auch auf Hans Werner Henzes „Heliogabalus Imperator“ zu, dem Porträt des in Roma einziehenden Knabenkaisers Elagabal. Für die römische Geschichtsschreibung wurde er zum Paria unter den Kaisern, für Henze, der sein Stück durchaus politisch verstand, steht er für den revoltierenden Außenseiter ein. Dieses äußerst farbige Orchesterstück gehört zu den erstaunlicherweise recht selten gespielten Orchesterwerken des Komponisten. Neben der Revolte ist es aber auch reiner Luxus, üppig besetzt mit einem reichen, wie exotischen Schlagzeugapparat, der in der Orchestermusik des 20. Jahrhunderts seinesgleichen sucht. Es verdient unbedingt eine Wiederaufführung.

Dazwischen steht Jay Schwartz neues Orchesterstück, ein Kompositionsauftrag des SWR, „Tonus – Music for Orchestra VI“. Schwartz ist in Stuttgart kein Unbekannter, denn einige seiner Orchesterwerke sind hier uraufgeführt worden, und seiner Sprache ist er in variantenreicher Hinsicht treu geblieben. Eine Besonderheit des Stücks ist aber seine Besetzung mit sechs Klarinetten, die dem Orchesterklang eine ganz außergewöhnliche Farbgebung verleihen werden.

Die Virtuosen

Doch es soll in diesem Konzerttag nicht nur um Stücke gehen, sondern auch um brillante Musiker. Das SWR Symphonieorchester spielt unter der Leitung des fabelhaften, jungen Dirigenten Pablo Rus Broseta. Das Blechbläserquintett des „Ensemble Schwerpunkt“ ist eine herausragende Formation junger Musiker für neue Bläsermusik. Die Cellistin Séverine Ballon, die Gitarristin Klara Tomljanovic und der Pianist Martin Klett führen mit den Werken von Márton Illés und Vito Zuraj nicht weniger Virtuoses vor, das sicher zu Recht die Beschreibung des Solos als Salto verdient.

Konzerttermine

Theaterhaus Stuttgart T2, Sa. 8. Juni 16 Uhr

(Einführung 15 Uhr)

Kammerkonzert

Richard Ayres: No. 49 (Context Studies)

für Blechbläserquintett und Soundtrack (UA) (2019)

Vito Zuraj: Interfret

für Gitarre (2017)

Etouffée

für präpariertes Klavier (2016)

Márton Illés: Tárgyak I-IV (Objekte) I – IV

für Klavier

Márton Illés: Psychogramm IV

für Violoncello solo (UA) (2019)

Ensemble Schwerpunkt

Séverine Ballon, Violoncello

Klara Tomljanovic, Gitarre

Martin Klett, Klavier

Theaterhaus Stuttgart T1, Sa. 8. Juni 20 Uhr

(Einführung 19 Uhr)

Orchesterkonzert

Márton Illés: Rajzok II

für Klavier und großes Orchester (2011)

Jay Schwartz: Tonus - Music for Orchestra VI (UA) (2019)

Hans Werner Henze: Heliogabalus imperator (1972)

SWR Symphonie-Orchester

Márton Illés, Klavier

Pablo Rus Broseta, Dirigent

