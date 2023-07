"Mozarts Modewelten" in Augsburg

Anlässlich des 300. Geburtstags von Leopold Mozart präsentiert das Augsburger Textil- und Industriemuseum noch bis zum 6. Januar 2020 eine Schau über die höfische und großbürgerliche Mode der Mozartzeit.

2019 ist das Jubeljahr Leopold Mozarts – am 14. November wird sein 300. Geburtstag gefeiert. Das Textil- und Industriemuseum in Augsburg, seinem Geburtsort, nahm dies zum Anlass, sich intensiv mit dem Briefwechsel der Familie Mozart zu beschäftigen, in dem sich hunderte Referenzen auf Mode, Kostüme, Kleider, Accessoires, Modeverhalten und Kleidung an europäischen Fürstenhöfen finden.

Exquisite Objekte

Heraus gekommen ist eine bunte und lebendige Ausstellung mit vielen exquisiten Objekten aus Beständen des Bayerischen Nationalmuseums, mit dem das Textilmuseum kooperiert.

"Mozarts Modewelten", Staatliches Textil- und Industriemuseum Augsburg:

22. März 2019 bis 6. Januar 2020

Eindrücke von der Ausstellung