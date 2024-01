Anja Brockert

Aufgewachsen bin ich im Norden, in Oldenburg (Niedersachsen). Nach dem Abitur gings in den Süden: Erst auf das Leibniz Kolleg in Tübingen, dann an die Universität Tübingen zum Studium der Germanistik, Politik und Medienwissenschaft; ein Studienjahr verbrachte ich in den USA. Nach ersten journalistischen Erfahrungen Entscheidung für den Hörfunkjournalismus. Im Jahr der Fusion von SDR und SWF Ausbildung zur Redakteurin. Seit 1999 bin ich Redakteurin und Moderatorin bei SWR 2 in Baden-Baden - erst in den Redaktionen "Literatur" und "Bildung", seit 2007 in den Redaktionen "Impuls" und "Wissen" (Schwerpunkt Geistes-und Sozialwissenschaften/ Literatur).