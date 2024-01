Sophie König wuchs in Bonn auf, doch gleich nach dem Abitur zog es sie nach Paris, wo sie in einer deutsch-französischen Jugendorganisation jobbte. Zum Studium ging‘s dann im Zickzack erst zurück nach Bonn und schließlich zurück nach Paris an die Sorbonne – das alles für's Doppeldiplom in Germanistik und Romanistik. Journalistisch ließ sie sich dann prompt im Grenzgebiet nieder: zum Volontariat beim Saarländischen Rundfunk. Seit 2013 ist sie Autorin beim SWR Fernsehen und Moderatorin bei SWR2 Tandem Rakete und Hörer Live.