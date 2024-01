Originelle Musik, originelle Texte, originelle Sichtweisen finden Sie in dieser assoziativen Sendung mit Musik unterschiedlichster Couleur.

Altbekannte Chansonniers entführen in die Nachkriegszeit, junge Sänger haben neue Szenen in Paris, London oder Brüssel kreiert. Vergessene Details aus der Geschichte von Blues, Rock, Pop und Folk werden ausgegraben. Filmmusik erscheint in neuer Perspektive. Auch deutsche Liedermacher oder Eindrücke von exotischen Festivals gibt es in diesem bunten Mosaik. Sie werden vorgestellt von experimentierfreudigen Moderatoren, die sich auskennen in alten und neuen Musikszenen mit einem speziellen Flair.