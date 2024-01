Antonie von Schönfeld, 1960 in Düsseldorf geboren, lebt bei Köln und arbeitet als freie Rundfunkautorin und Moderatorin.

Groß geworden in einer Literatur- und Musik-liebenden Familie, von Elternseite dazu radiophon ´vorbelastet`, waren die Leidenschaft für Wort und Ton einfach da: Schon während des Studiums der Musikwissenschaft, Germanistik und Geschichte in Freiburg und Köln wurden Kontakte zur Tagespresse geknüpft, von der es schnell weiterging zum Rundfunk: Nach ersten Gehversuchen beim Schulfunk folgten "Klassikforum" und Komponistenporträts beim WDR und schließlich Zeit der Erfahrungen in festen Redakteursdiensten. Danach ging es für ein paar Jahre nach London. 1993 zurück auf dem Festland begann die Tätigkeit auch für andere Rundfunkanstalten, vor allem für den SWR. Schwerpunkte und Vorlieben liegen - gerne anglophil angehaucht- im Bereich der Alten Musik, der Kammermusik, und immer wieder im Entdecken von Verknüpfungen zwischen Literatur und Musik, im Aufspüren von Personen und Persönlichkeiten in ihrem zeitlichen und gesellschaftlichen Kontext.

Daneben hat auch die "praktische" Musik immer ihren Stellenwert behalten, -auch wenn für die Geige und den Gesang, für den wachsenden Bücherstapel und das Reisen (und durchaus auch für die Familie) notorisch zu wenig Zeit bleibt.