Wie das Internet die Bildung verändert



In sechs Teilen fragen Experten, was in der Wissensgesellschaft auf uns zukommen wird, wie Wikipedia und Co die Form der Wissensvermittlung und das Lernen verändern werden, ob die digitalen Medien die Ökonomisierung der Bildung forcieren werden.

Themen im Überblick:

Diese Aula-Reihe gibt es auch in Buchform, unter dem Titel:"Wissen 2.0 für die Bildung - Wie Wikipedia und Co. unsere Kultur verändern". Es ist erschienen im beim Stuttgarter Franz Steiner Verlag erscheinen und kostet 17,90 Euro.