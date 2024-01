Der Begriff leitet sich ab vom englischen Verb to sample = nehmen von. In der Musik bezeichnet Sampling seit den 1980er Jahren das digitale Speichern von Klängen, Geräuschen, Klangstrukturen, um sie als Originalsound oder elektronisch bearbeitet in einen neuen musikalischen Kontext zu integrieren. Ein Sampler kann gespeicherte Klänge über eine Tastatur in gewünschter Tonhöhe abrufen.