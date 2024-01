per Mail teilen

Komplizierte ineinander geschachtelte Zeitverhältnisse, schnelle Figuren, Mikrotonalität, gleichzeitige Entwicklungen auf engstem Raum – die strukturelle Dichte der musikalischen Komposition brachte einem in den 1970/80er Jahren auf den Serialismus folgenden Typus von Musik das Label „Neue Komplexität“ oder „New Complexity“ / „New Complexism“ ein. Als ein Hauptvertreter gilt der Engländer Brian Ferneyhough, der in Großbritannien, in Darmstadt, Freiburg i.Br. und Stanford lehrt(e). Die Schüler-Generation Ferneyhoughs hat dessen Kompositionsmethoden weiter entwickelt, eine Theorie der Komplexität formulierte Claus-

Steffen Mahnkopf.