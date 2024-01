Verschiedene Teile werden zusammengesetzt, zusammengebaut, montiert. Das ist ein rein technischer, handwerklicher Vorgang, dem nicht unbedingt Materialien anderer zugrunde liegen müssen wie bei der Collage. In allen Musikgenres, die mit elektronischen Mitteln arbeiten, ist die Montage ein wichtiger Aspekt des Komponierens: Erst in diesem Arbeitsschritt werden die Einzelteile als zusammengefügtes Ganzes auf Speichermaterial fixiert. Den Begriff Montage verwendet man aber auch für bestimmte Phänomene in der Satztechnik, wo – analog zur filmischen oder radiophonen Schnitttechnik – eine in sich geschlossene, organische Partie abrupt abreißt und sich eine neue Partie anschließt, die eine andere Idiomatik als die bisherige besitzt.