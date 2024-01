Der englische Begriff (= das Überkreuzen), auch Crossing over genannt, stammt aus der Genetik und bezeichnet dort das komplexe Phänomen der Überlappung zweier Chromatiden, wodurch sich neue Konstellationen in der Anordnung der Erbanlagen

ergeben. In der Musik versteht man unter Crossover die Vermischung eigentlich gegensätzlicher Stile oder Richtungen: z. B. von E und U, von verschiedenen Spielarten innerhalb des Jazz, Rock, Pop, Techno etc. und zwischen diesen.