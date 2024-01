per Mail teilen

... hat zu Hause in jedem Winkel ein Radio stehen, zur Rundum- und Dauerbeschallung. Seit sie Kinder hat kommt es oft zum Wettstreit, wer am lautesten ist.

Sina Rosenkranz, Jahrgang '79, arbeitet nach Studium und Volontariat in der Hörfunk–Wirtschaftsredaktion: Recherche, Reportagen, Moderation, Redaktion.