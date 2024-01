Michael Gerhard Kaufmann ist nicht nur Organist, als Professor für Musikwissenschaft unterrichtet er auch an der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg und ist dort Leiter der Aus- und Fortbildung von Orgelsachverständigen sowie Glockensachverständigen in Deutschland. Als Orgelsachverständiger für die Erzdiözese Freiburg und die Evangelische Kirche in Baden kennt er nahezu alle Instrumente im Südwesten.