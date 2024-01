Geboren in Bonn. Studium der Geschichte und Theologie in Bonn und Freiburg. Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl Mittelalterliche Geschichte der Universität Freiburg. Redakteur bei Radio Vatikan in Rom. Volontariat beim SWR. Seit 2001 Redakteur und Moderator im Kulturprogramm SWR2, daneben Autor von Hörfunkfeatures. Schwerpunktthemen: Geschichte, Gesellschaft, Musik.