per Mail teilen

1982 habe ich mein Abitur in Hamburg gemacht. Zum Studium ging es dann ans andere Ende der Republik, nach München: Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule und der Ludwig- Maximilians Universität. Studienfächer: Diplom-Journalistik, Japanologie und Politik. Meine erste journalistische Station war der SDR in Karlsruhe - 1991. Seit 1998 bin ich beim SWR.