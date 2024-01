Living Being Extended

per Mail teilen

Der Akkordeonist Vincent Peirani mit Ensemble am 22., 23. und 24. November in Karlsruhe, Tübingen und Mainz



Musikalische Begegnungen ermöglichen, die unter herkömmlichen Bedingungen nur schwer zu realisieren sind, das ist das Ziel des legendären NEWJazz Meeting.

In der diesjährigen Ausgabe dieses traditionsreichen Klanglabors des Südwestrundfunks erfüllt sich der Shooting Star der jungen französischen Szene, der Akkordeonist Vincent Peirani, einen Herzenswunsch.

Das Ensemble:

Vincent Peirani, Akkordeon

Mathias Eick, Trompete

Leila Martial, Vocals

Emile Parisien, Sopransaxophon

Tony Paeleman, Piano, Fender Rhodes

Julien Herné, Elektro-Bass

Yoann Serra, Schlagzeug

Mit einem Ensemble, das es in dieser Form zuvor noch nicht gegeben hat, erarbeitet er in den Studios des SWR ein Konzert-Programm, das danach in Karlsruhe, Tübingen und Mainz zu hören sein wird. Auf Peiranis persönlichen Wunsch hin trifft er erstmals auf die Lichtgestalt des aktuellen Nordic Jazz, auf den norwegischen Trompeter Mathias Eick, und auf die französische Ausnahmesängerin Leila Martial. Die junge französische Szene und ein großes Nordlicht des Euro-Jazz im transkulturellen Dialog.

Wobei Vincent Peirani in diesem Projekt eher symbolisch die Federführung übernimmt. Mehr fühlt er sich nämlich als ein primus inter pares, der mit Eick, Martial und einer ausgefuchsten Rhythmusgruppe - dem Keyboarder Tony Paeleman, dem Bassisten Julien Herné und dem Schlagzeuger Yoann Serra - gleichberechtigt die kreativen Fäden zieht.

Zusammen machen sie eine Art "PolyJazz" in welchem Grenzlinien zwischen Gattungen und Stilen auf verspielt-farbenreiche und groovige Weise aufgehoben scheinen, wobei diese Musiker zugleich durch ihre unendlich originelle Arten, den Sound zu personalisieren der Kernidee des Jazz treu bleiben.