Jörg Armbrüster

SWR Oliver Reuther

Lust auf Kultur – die habe ich! Besonders dann, wenn ich am Klavier Schumann oder alte Chansons spiele, wenn ich in meinen Bücherregalen Werke von Kurt Tucholsky oder Robert Gernhardt wiederfinde oder wenn mir mein Beruf erlaubt, mit Künstlern und Intellektuellen Gespräche zu führen.

Nach dem Literaturstudium in Mainz und Dijon habe ich viele Jahre in Hamburg beim NDR gearbeitet, seit 2011 bin ich nun wieder in meiner alten Heimat tätig: fürs SWR Fernsehen und für SWR2.

Kultur ist für mich: Inspiration, Reflektion, Unterhaltung mit Erkenntnisgewinn! Und bei SWR2 kann ich die Lust auf Kultur als Moderator voll ausleben – auch wenn ich dafür manchmal ziemlich früh aufstehen muss....