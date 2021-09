per Mail teilen

Mit: Johanna Adorján, Stefan Aust, John von Düffel, Volker Kutscher, Helen Mcdonald, Eva Menasse, Armin Nassehi, Sven Regener, Marina Weisband, der (oder die) deutsche Buchpreisträger (oder -trägerin) u. a.

Moderation: Catherine Mundt und Alf Mentzer

(Liveübertragung aus Frankfurt)

In diesem Jahr ist die "ARD-Radiokulturnacht der Bücher" wieder einer der Höhepunkte der Frankfurter Buchmesse. Live in und aus der Festhalle Messe werden Autorinnen und Autoren am 22. Oktober 2021 ihre aktuellen Neuerscheinungen vorstellen: Johanna Adorján, Stefan Aust, John von Düffel, Volker Kutscher, Helen Mcdonald, Eva Menasse, Armin Nassehi, Sven Regener, Marina Weisband, der (oder die) deutsche Buchpreisträger (oder -trägerin) und viele mehr. Außerdem wird Bülent Ceylan den Abend über immer wieder kleine pointierte Passagen aus seinem Buch "Ankommen. Aber wo war ich eigentlich" präsentieren. Durch den Abend führen die beiden hr2-Moderatoren Catherine Mundt und Alf Mentzer.