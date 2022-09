per Mail teilen

An die Live-Übertragung vom Jazzfest Berlin schließt ab Mitternacht die ARD-JazzNacht an. Dort präsentieren wir musikalische Highlights der ersten Festivaltage; unter anderem mit der Europapremiere des Hemphill Stringtets, Hamid Drake' s Turiya feat. Naïssam Jalal und dem jungen Trio Kirke Karja/Ludwig Wandinger/Etienne Renard. Außerdem gibt es Aufnahmen von dem legendären Performer Sven-Åke Johansson und dem Trio "Catch of a Ghost" mit Peter Brötzmann, Maâlem Mokhtar Gania und Hamid Drake. Interviews mit Künstler*innen, Eindrücke aus dem Festivalgeschehen und Gespräche mit Gästen ergänzen das Programm.