Mit Aki Takase, Mary Halvorson, The Killing Popes u. a.

Von Ulf Drechsel

An die Live-Übertragung vom Jazzfest Berlin schließt die ARD-JazzNacht fast nahtlos an. Ulf Drechsel und einige Jazzredakteur*innen anderer ARD-Anstalten präsentieren musikalische Highlights der ersten drei Festivaltage. Unter anderem von Aki Takase’s JAPANIC, den Killing Popes und Mary Halvorson’s Code Girl. Und es steuern auch in diesem Jahr einige ARD-Anstalten Produktionen zur "Jazzfest Berlin - Radio Edition“ bei. Der SWR ein Konzert vom Rainer Böhm Sextett, der BR vom Trio XTM xplosif, der WDR vom Duo Luise Volkmann & Elisabeth Coudoux und Radio Bremen vom Trio DanCity.