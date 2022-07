Anja Höfer SWR SWR -

Seit den ersten Tourneetheaterbesuchen in der gymnasialen Schulaula irgendwo in der westfälischen Provinz war mir klar, dass ich Kultur nicht nur als willkommene Zerstreuung konsumieren, sondern sie irgendwie auch zum Beruf machen wollte. Am Max-Reinhardt-Seminar in Wien scheiterte ich, wenn auch knapp, als jugendliche Liebhaberin und alternde Kurtisane und entschied mich dann für die eher theoretische Textarbeit: Studium der Germanistik und Philosophie in Heidelberg. Einer hat mich die ganze Zeit begleitet: Goethe, über den ich dann auch meine Abschlussarbeit schrieb (erschienen bei dtv).

Auf journalistischen Umwegen über "Die Glocke", "Rhein-Neckar-Zeitung", "Die Zeit" sowie diverse Praktika beim Kulturfernsehen kam ich im Jahr 2000 durch ein Volontariat zum SWR, wo mir als Redakteurin, Autorin und Moderatorin die Kultur nun endgültig zum Beruf geworden ist.