Amerikas Schandfleck - 20 Jahre Gefangenenlager Guantanamo und kein Ende

Von Julia Kastein

Vor 20 Jahren, am 11. Januar 2002, brachten die USA die ersten Gefangenen des "Krieg gegen den Terror" nach Guantanamo. Nur vier Monate nach den Anschlägen von 9/11 sollte die Botschaft sein: "Wir haben die Schuldigen". Über die nächsten Jahre sperrte die US-Regierung 780 Männer aus 50 Ländern auf ihrer entlegenen Basis in Kuba weg. Viele wurden gefoltert. Aber die meisten Männer ließen die USA schließlich laufen. Inzwischen sind nur noch knapp 40 Gefangene in Gitmo. Guantanamo, das findet auch Präsident Biden, ist ein Schandfleck für die USA. Genau wie sein Vorgänger Obama will er das Lager eigentlich schließen. Aber auch er weiß nicht wie.