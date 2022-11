Albert Lortzing: "Zar und Zimmermann"

per Mail teilen

Komische Oper in 3 Aufzügen

Zar Peter I., unter dem Namen Michaelow als Zimmergeselle: Wolfgang Brendel

Peter Iwanow, ein junger Russe und Zimmergeselle: Deon van der Walt

Van Bett, Bürgermeister von Saardam: Kurt Moll

Marie, seine Nichte: Barbara Bonney

General Lefort, russischer Gesandter: Jan Hendrik Rootering

Lord Syndham, englischer Gesandter: Kurt Rydl

Marquis von Châteauneuf; französischer Gesandter: Peter Seiffert

Witwe Browe, Zimmermeisterin: Cornelia Wulkopf

Chor des BR

Münchner Rundfunkorchester

Leitung: Heinz Fricke

Das Zarentum ist gefährlich. Deshalb sollen die russischen Herrscher auch Doppelgänger gehabt haben. Auf die roten Zaren im Kreml des 20. Jahrhunderts trifft das auf jeden Fall zu. Das Abgründige ist bereits im 19. Jahrhundert zum Moment des Komischen einer Verwechslungskomödie geworden. In Albert Lortzings heiterer Spieloper "Zar und Zimmermann" geht es um den doppelten Peter, einen echten Zaren und einen echten russischen Zimmermann. Beide sind natürlich unecht, weil sie Theaterfiguren sind. So geht es in der Zarenoper auch lustiger zu als im wirklichen Leben.