Gesellschaftliche und politische Tagesereignisse

Montags bis freitags:

6.00 bis 6.07 Uhr,

7.00 bis 7.07 Uhr,

8.00 bis 8.07 Uhr,

12.00 bis 12.30 Uhr

18.00 bis 18.30 Uhr: Politik

18.30 bis 18.40 Uhr: Wirtschaft



Samstags:

12.00 bis 12.15 Uhr

18.00 bis 18.30 Uhr



Sonntags:

18.00 bis 18.20 Uhr



Aktualität, zumal politische Aktualität in SWR2, bedeutet nicht nur zu erfahren, was wichtig ist, sondern auch, warum es wichtig ist - und beides so zeitnah wie möglich. Relevanz, Hintergrund, Schnelligkeit, das sind die Hauptkriterien der SWR2-Aktuell-Sendungen, die sich mit den gesellschaftlichen und politischen Ereignissen des Tages beschäftigen.

Die jeweilige Tageszeit bestimmt die Art der journalistischen Aufbereitung, den Sendungstypus. Der Hörsituation am Tagesbeginn gemäß zeichnen sich die drei Frühsendungen von "SWR2 Aktuell" durch Kompaktheit aus: In jeweils zehn Minuten erfährt der Hörer um 6, um 7 und um 8 Uhr in Korrespondentenberichten und Meldungen, was im Lauf der Nacht und des Morgens passiert ist bzw. was der Tag bringt.

Die Aktuell-Sendung um 7 Uhr wird durch das anschließende SWR2-Tagesgespräch komplettiert. Am Mittag und am späten Nachmittag ist "SWR2 Aktuell" jeweils eine halbe Stunde lang (incl. 5 Minuten Nachrichten) - mehr Platz also für Kommentare, Reportagen und aktuelle Gespräche mit Akteuren des Zeitgeschehens, Experten und Korrespondenten.