"Ältere müssen regelmäßig zur Führerscheinprüfung"

Wenn Kinderbücher umgetextet werden, bricht zuverlässig Empörung aus. Dann heißt es schnell, die Kunstfreiheit sei in Gefahr. Ist das wirklich so schlimm, wenn der N***-König in Pippi Langstrumpf in Südsee-König umbenannt wird? Ist das ein Anschlag auf die Sprache? Nicole Diekmann und Stephan Anpalagan diskutieren in „Gegen jede Überzeugung“