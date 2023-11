Advents- und Weihnachtskonzerte aus ganz Europa

Aus Amsterdam

Choir of St John's College Cambridge

Leitung: Christopher Gray

Traditionell:

This is the truth sent from above

Tamsin Jones:

Noel: Verbum caro factum est

Anonymus:

Sussex Carol

There is no rose

Herbert Howells:

A Spotless rose

Sing Lullaby

Here is the little door

Johann Sebastian Bach:

In dulci jubilo BWV 729

Jan Pieterszoon Sweelinck:

Hodie Christus natus est

William Byrd:

O admirabile commercium

Tomás Luis de Victoria:

O magnum mysterium

Becky McGlade:

In the bleak midwinter

Peter Cornelius:

The three kings

Felix Mendelssohn Bartholdy:

When Jesus our Lord aus dem Oratorium "Christus" op. 97

Adolphe Adam:

O Holy Night

Felix Mendelssohn Bartholdy:

Hark! The herald angels sing

(Liveübertragung aus dem Royal Concertgebouw, Amsterdam)

Jedes Jahr im Advent veranstaltet die Europäische Rundfunkunion (EBU) einen Christmas Day. Öffentlich-rechtliche Sender aus ganz Europa gestalten dabei ein gemeinsames Programm mit adventlicher und weihnachtlicher Musik. Dabei wandern wir im Stundentakt wechselnd von Amsterdam über Stockholm, Helsinki, Riga, London und Reykjavik bis nach Paris. Musik unterschiedlichster Couleur ist dabei: Altes und Neues, Barockes und Jazziges, für Vokalensemble, Gospelchor, Orchester.

SWR2 steuert ein Programm mit dem SWR Vokalensemble bei und sendet 13 Stunden dieses Europäischen Programms. Vrolijk Kerstfeest, Hyvää Joulua, Frohe Weihnachten!