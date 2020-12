per Mail teilen

Zwei wahre Mittelalterexpert*innen, die Sängerin Sabine Lutzenberger und der Lautenist Marc Lewon, erzählen Weihnachtslieder aus alten Zeiten: das Pilgerlied „Maria durch den Dornwald ging“ und Oswald von Wolkensteins „In Suria ain braiten hal“. Man könnte meinen, man sei in der Christnacht live dabei, so plastisch berichtet der Dichter darin von der Krippenszene in Bethlehem.