"Wahl in Syrien ist schlichte Macht-Demonstration"

Im Bürgerkriegsland Syrien ist heute Präsidentschaftswahl. Der autoritäre Amtsinhaber Baschar al-Assad hat zwei weitere Kandidaten aufstellen lassen, denen allerdings keine Chancen eingeräumt werden. Die syrische Opposition hat den Urnengang als "Inszenierung" bezeichnet. Der Grünen-Politiker Omid Nouripour spricht im SWR Tagesgespräch von einer "Nicht-Wahl".

Zur Frage, warum Assad überhaupt wählen lässt, sagte Nouripour, Assad wolle darstellen, dass er von seinem Volk heißgeliebt sei und entsprechend würden die Wahlergebnisse sein.

Auf der anderen Seite gehe es darum, dass Assad auch dem Ausland gegenüber klarmachen wolle, dass er der einzige legitime Vertreter des syrischen Volkes sei. Angesichts des Bürgerkrieges mit 600.000 Toten sei das an Zynismus nicht zu überbieten. „Das ist kein Beitrag zur Befriedung des Landes, sondern eine schlichte Machtdemonstration“, so Nouripour im SWR. Das sehen auch andere westliche Staaten so. In einer gemeinsamen Erklärung Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens und der USA heißt es, die Wahl sei weder fair noch frei und sogar betrügerisch.

Die Nachbarstaaten stabilisieren

Der Grünen-Politiker Nouripour ist überzeugt, dass der Westen zu einer Verbesserung der Lage in Syrien beitragen könnte. „Das beginnt mit der Stabilisierung der Nachbarstaaten. Ich würde sofort mit dem Libanon anfangen“. Der sei ein Land am Abgrund mit über einer Million Flüchtlingen aus Syrien. Zu helfen, dass das Chaos, in Syrien solche Länder nicht immer weiter in den Strudel reinziehe, wäre absolut wichtig, so Nouripour.

"Beim Wiederaufbau nicht sofort nein sagen"

Sein zweiter Vorschlag: Die Regierung Assad, aber auch die Russen, wollten, dass der Westen sich am Wiederaufbau beteilige. „Das ist ein Moment, wo man sich natürlich die Frage stellt, ob man sofort nein sagen sollte“, warnte Nouripour. Oder ob man nicht statt dessen fragen sollte, was die andere Seite bereit sei, zu tun. Als Beispiele nannte Nouripour die Freilassung von mehr als 100.000 politischen Gefangenen, die teilweise in grauenvollen Folter-Kerkern säßen - und natürlich die Frage, ob es eine Perspektive für eine echte nationale Aussöhnung gebe, die über das Gewinner-Gehabe von Assad hinausgehe.