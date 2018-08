Stifterkreis finanziert Umbau der Stadthalle Heidelberg bekommt Konzerthaus

Ein Stifterkreis hat sich in Heidelberg gegründet. Mit dem gesammelten Geld soll ein modernes Konzert- und Kulturhaus in der Stadt entstehen.

Mit Spenden in Höhe von 22 Millionen Euro will ein frisch gegründeter Stifterkreis aus Förderern des Musikfestivals „Heidelberger Frühling“ ein kulturelles Großprojekt in Heidelberg ermöglichen. Mit den Mitteln soll die Sanierung der 1903 fertiggestellten Stadthalle und deren Weiterentwicklung zum Konzert- und Kulturhaus nach internationalen Standards finanziert werden, wie das Festival „Heidelberger Frühling“ mitteilte.